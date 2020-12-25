ПФР перечислил новогодние выплаты на 13,5 млн детей

Родители уже 13,5 миллионов детей до 8 лет получили новогодние выплаты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

«Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тысяч рублей средства по указу президента получили родители 13,5 миллиона детей до 8 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство семей получили выплаты автоматически, не подавая заявлений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых единовременных выплатах для семей с детьми до 8 лет в размере 5 тыс. руб. на каждого такого ребенка.

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