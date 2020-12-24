Москва и Минск определили порядок формирования цен на газ в 2021 году

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич определили порядок формирования цен на газ в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Договоренность была достигнута в ходе встречи в Санкт-Петербурге при участии посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

В «Газпроме» не уточнили цену поставок. При этом в белорусском Минэнерго рассказали, что тарифы остались практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона полностью рассчиталась с российской компанией «Газпром» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года.