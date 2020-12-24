Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году
Максимс Краюшкинс
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Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ в 2021 году. Соответствующий протокол подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики республики Виктор Каранкевич, передает ТАСС.
Отмечается, что их встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В ней также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
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