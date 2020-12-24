Бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов умер от коронавируса

Владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России «Сусуманзолото» Владимир Христов умер на 72 году жизни. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на гендиректора компании Александра Чугунова.

По информации издания «Весьма», Христов скончался в столичной больнице «Коммунарка». Причиной смерти стали последствия перенесенного коронавируса.

Ранее Христов вошел в список богатейших людей России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в $500 млн.

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