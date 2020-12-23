Чубайс ответил на обвинения Ходорковского в получении взятки

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook ответил на обвинения экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в получении взятки.

«Михаил Ходорковский обвинил меня во взятке...Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете», — написал Чубайс.

Он подчеркнул, что не просил у представителей российского бизнеса деньги за организацию встречи с экс-президентом Борисом Ельциным в 1996 году.

Чубайс рассказал, что тогда потребовал от предпринимателей включить в бюджет предвыборной кампании Ельцина $3 млн на финансирование штаба, который назывался Центр защиты частной собственности.

«Еще раз — не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании», — пояснил политик.

Ранее Ходорковский заявил, что в 1966 году Чубайс получил взятку от российских бизнесменов за организацию встречи с Ельциным.