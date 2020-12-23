Россия поставит в США минимум десять ракетных двигателей в 2021 году
Максимс Краюшкинс
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НПО «Энергомаш» планирует в 2021 году поставить в США не меньше десяти ракетных двигателей РД-180 и четыре двигателей РД-181. Это следует из данных на сайте госзакупок.
Предприятие разместило тендер на страхование при комплексных технических испытаниях и транспортировке.
Как отмечается, для РД-180 запланировано шесть перевозок, для РД-181 - четыре. Кроме этого двигатели РД-181 застрахуют на время пяти КТИ. Двигатели планируется доставлять авиационным транспортом из аэропорта Шереметьево в вашингтонский международный аэропорт им. Даллеса в США самолетом ИЛ-76 или коммерческим рейсом грузовым Boeing.
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