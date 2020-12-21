Треть украинцев назвали Зеленского «неудачником года»

Почти 30% украинцев назвали президента страны Владимира Зеленского «неудачником года», 15% считают его «политиком года». Это следует из опроса, опубликованного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Исследователи попросили опрашиваемых ответить на вопрос «Какого украинского политического деятеля вы бы назвали наиболее успешным политиком 2020 года, а какого — неудачником 2020 года?». «Политиком года» президента назвали 14,5% опрошенных, «неудачником года» — 28%.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко «политиком года» посчитали 9,2% респондентов, «неудачником» — 13,8%. Также украинцы вспоминали председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлию Тимошенко и других.

Опрос проводился с 5 по 13 декабря по месту жительства опрошенных. Социологи переговорили с 2004 людьми старше 18 лет.

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