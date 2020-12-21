В Казахстане приступили к производству «Спутника V»
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 21 декабря прибыл в Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы правительства республики.
Отмечается, что данный препарат будет разработан в Казахстане в рамках соглашения, которое было утверждено между президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и российским лидером Владимиром Путиным.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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