Законопроект о зарплатах для родителей разработают в ГД

Депутат Государственной думы России от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал о планах по разработке законопроекта о зарплатах родителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, проект будет предусматривать ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте до 18 лет.

Он отметил, что такая идея была встречена поддержкой со стороны главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, а также членов Общественной палаты РФ и Национального родительского комитета.

Депутат добавил, что законопроект был также встречен с резонансом, однако напомнил, что такая же реакция была в 2000-х на план по материнскому капиталу.

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