В ПФР рассказали, как получить новогодние выплаты на детей до 7 лет

Родители детей до 7 лет смогут получить новогоднюю выплату на ребенка без заявлений, если они уже получали летние выплаты, остальные смогут подать заявление до 1 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка без заявления получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет включительно (которым по состоянию на 17 декабря 2020 года не исполнилось 8 лет).

Отмечается, что за выплатами не нужно будет обращаться, так как ПФР оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года», — говорится в сообщении.

Соответствующие заявления необходимо будет подать до 1 апреля 2021 года.

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