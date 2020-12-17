Цена за тройскую унцию золота превысила $1,9 тыс. впервые с 9 ноября
Ника Пикекатлет
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Цена золота за тройскую унция в ходе торгов на бирже Comex обновила показатели с 9 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 17.49 по мск, ценовой показатель рос на 2,22%, достигнув отметки в $1900,4 за тройскую унцию.
Ранее стоимость золота достигала отметки выше $1,9 тыс. в начале ноября.
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