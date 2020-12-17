Цена за тройскую унцию золота превысила $1,9 тыс. впервые с 9 ноября

Цена золота за тройскую унция в ходе торгов на бирже Comex обновила показатели с 9 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 17.49 по мск, ценовой показатель рос на 2,22%, достигнув отметки в $1900,4 за тройскую унцию.

Ранее стоимость золота достигала отметки выше $1,9 тыс. в начале ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Временное укрепление: что будет с рублем в конце года

— Век серебра: почему этот металл подорожает

— Saxo Bank дал прогноз по нефтяным ценам в следующем году