Путин высказался о новых самолетах МС-21-310 и Ил-114-300

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции высказался по поводу новых российских самолетов МС-21-310 и Ил-114-300.

Глава государства рассказал, что остался доволен новыми отечественными лайнерами.

Ранее запуск нового пассажирского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 назвали прорывом в отечественной авиации. Его первый вылет состоялся с аэродрома в Жуковском. Компания-производитель планирует выпустить до ста подобных самолетов для гражданского применения, сообщило Федеральное агентство новостей.

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