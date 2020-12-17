Путин высказался о новых самолетах МС-21-310 и Ил-114-300
Бернст Ю.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции высказался по поводу новых российских самолетов МС-21-310 и Ил-114-300.
Глава государства рассказал, что остался доволен новыми отечественными лайнерами.
Ранее запуск нового пассажирского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 назвали прорывом в отечественной авиации. Его первый вылет состоялся с аэродрома в Жуковском. Компания-производитель планирует выпустить до ста подобных самолетов для гражданского применения, сообщило Федеральное агентство новостей.
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