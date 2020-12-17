Жириновский указал способ «навести порядок» с ценами на продукты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ, который поможет «навести порядок» с ценами на продукты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — заявил Жириновский.

Он отметил, что после этого цены на товары сразу снизятся и «порядок будет наведен».

Однако политик не уточнил, против кого направлена инициатива, которую он предложил.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. После российские власти объявили комплекс мер по стабилизации цен на продукты.

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