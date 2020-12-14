В Госдуме призвали оказать прямую поддержку аграриям для сдерживания роста цен на продукты

Регулировать цены на базовые продукты питания нужно не только льготными кредитами для сельскохозяйственного сектора, но и прямой поддержкой этой отрасли. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин.

«Льготные кредиты должны быть для селянина, но их берут не все. Нам нужна прямая поддержка: и на литр молока, и на гектар пашни, чтобы сохранять плодородие почвы нашей», — заявил Кашин.

По его словам, президент России Владимир Путин сделал правильное решение, обратив внимание на цены базовой продуктовой корзины, но неверно обратился к министру сельского хозяйства Николаю Патрушеву с этим вопросом. Депутат видит проблему в большой наценке, которую делают на товар аграриев торговые точки.

«За цены отвечает Минэк и Министерство промышленности и торговли. Что касается нашего министерства сельского хозяйства и крестьянства, то там зарплаты в два раза меньше, чем в среднем по экономике. Каждый крестьянский рубль в цене его товара, к сожалению, оборачивается восемью-девятью рублями нахлебников: от посредников до торговли, которая накручивает свои 150-200%», — уточнил депутат.

Кашин добавил, что для помощи аграрному сектору надо решать вопросы всего российского села: строить дороги, улучшать образование и медицину.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять решения для остановки роста цен на продукты. Позже премьер-министр Михаил Мишустин озвучил запланированные меры. Среди них льготные кредиты от 1 до 5% для производителей сахара, квоты на экспорт зерновых и соглашение между производителями сахара, подсолнечного масла и торговыми сетями. Позднее российский миллиардер Олег Дерипаска связал подорожание продуктов с большими процентами по кредитам для аграриев. Бизнесмен заявил, что в росте цен на продукты при текущей ситуации в стране нет ничего удивительного.

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