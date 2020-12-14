В Госдуме призвали оказать прямую поддержку аграриям для сдерживания роста цен на продукты

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября... Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Регулировать цены на базовые продукты питания нужно не только льготными кредитами для сельскохозяйственного сектора, но и прямой поддержкой этой отрасли. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин.

«Льготные кредиты должны быть для селянина, но их берут не все. Нам нужна прямая поддержка: и на литр молока, и на гектар пашни, чтобы сохранять плодородие почвы нашей», — заявил Кашин.

По его словам, президент России Владимир Путин сделал правильное решение, обратив внимание на цены базовой продуктовой корзины, но неверно обратился к министру сельского хозяйства Николаю Патрушеву с этим вопросом. Депутат видит проблему в большой наценке, которую делают на товар аграриев торговые точки.

«За цены отвечает Минэк и Министерство промышленности и торговли. Что касается нашего министерства сельского хозяйства и крестьянства, то там зарплаты в два раза меньше, чем в среднем по экономике. Каждый крестьянский рубль в цене его товара, к сожалению, оборачивается восемью-девятью рублями нахлебников: от посредников до торговли, которая накручивает свои 150-200%», — уточнил депутат.

Кашин добавил, что для помощи аграрному сектору надо решать вопросы всего российского села: строить дороги, улучшать образование и медицину.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять решения для остановки роста цен на продукты. Позже премьер-министр Михаил Мишустин озвучил запланированные меры. Среди них льготные кредиты от 1 до 5% для производителей сахара, квоты на экспорт зерновых и соглашение между производителями сахара, подсолнечного масла и торговыми сетями. Позднее российский миллиардер Олег Дерипаска связал подорожание продуктов с большими процентами по кредитам для аграриев. Бизнесмен заявил, что в росте цен на продукты при текущей ситуации в стране нет ничего удивительного.

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