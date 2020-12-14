В России могут заморозить стоимость сахара и подсолнечного масла

С 1 января в России на три месяца могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Так, стоимость закупаемого у производителей подсолнечного масла может быть заморожена на уровне 95 рублей за литр, а в рознице — 110 рублей. Цена килограмма сахара может составить 36 и 45 рублей соответственно.

Как уточняется, стоимость будет зафиксирована в форме соглашения между компаниями. После серии совещаний они направят предложения на оценку в правительство.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.