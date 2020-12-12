МВД РФ сообщило о задержании подозреваемых в краже 122 млн рублей с карт клиентов банка

В МВД России рассказали о задержании мошенников, которые подозреваются в хищении свыше 122 млн руб. с счетов клиентов банка. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что подозреваемые были установлены благодаря тщательной аналитической работе сотрудников МВД.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионов <...> задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка», — сказала Волк.

Другой собеседник агентства добавил, что одним из пострадавших от действий мошенников был красноярский бизнесмен Анатолий Быков, который подозревается в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края.

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