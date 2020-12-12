Мишустин назначил ответственных за ситуацию с ценами на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на товары.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары», — рассказали в пресс-службе кабмина.

В группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель ФСИН Даниил Егоров, руководитель федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.

Также в состав рабочей группы были включены помощник председателя правительства Игорь Артемьев, замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. После этого Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер поручил кабмину принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на базовые продукты.

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