В Вашингтоне считают, что проект «Северный поток — 2» не будет реализован

В администрации США считают, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на реализацию. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленный источник из американского правительства.

По его словам, «Северный поток — 2» никогда не будет транспортировать российский газ, даже если он будет построен.

Собеседник агентства подчеркнул, что, если бы оператор газопровода Nord Stream 2 AG мог завершить проект, то он бы давно уже это сделал.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство «Северного потока — 2» вновь возобновилось.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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