Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Известиями» назвал сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он спрогнозировал, что судну-трубоукладчику «Фортуна» необходимо не больше недели на достройку участка этого российского газопровода в водах Германии. По словам эксперта, скорость работы этого трубоукладчика составляет 1 км в сутки.

«Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток «Северного потока — 2», включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — «Фортуна» и «Академик Черский», — сказал Юшков.

Он также добавил, что одной «Фортуне» на это будет нужно до трех месяцев.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Фортуа» приступил к укладке недостроенного участка «Северного потока – 2» в водах Германии.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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