Генпрокуратура организовала проверку из-за роста цен на продукты

Генеральная прокуратура поручила проверить обоснованность повышения цен на продукты в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ГП, за период с января по ноябрь текущего года сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3%.

В ведомстве отметили, что в декабре рост цен также продолжается.

В связи с этим, прокуроры субъектов должны активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования.

Как отметили в пресс-службе, при выявлении нарушений прокуроры будут действовать «решительно и принципиально», «жестко пресекать картельные сговоры».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. По его словам, чиновники «упустили ситуацию», что привело к подорожанию товаров.

До этого глава государства Владимир Путин заявил о недопустимости ситуаций, когда населению не хватает средств на еду.