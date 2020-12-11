Строительство «Северного потока — 2» возобновлено

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» возобновилось. Об этом сообщил оператор Nord Stream 2 AG , передает ТАСС.

В компании рассказали, что работы по укладке труб будет вести баржа «Фортуна».

Она уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Газопровод будет проложен под водой на глубине менее 30 м.

Оператор подчеркнул, что строительство ведется в полном соответствии с полученными разрешениями.

Ранее Конгресс США одобрил новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.