Песков: Путин получает информацию о росте цен на продукты от ведомств и граждан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин получает информацию о росте цен на продукты в стране как от ведомств, так и от самих граждан.

«Эту информацию он имеет от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья (6 декабря) начали поступать обращения граждан для «Прямой линии», и там много говорят про цены, много описывают ситуаций...», — уточнил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство должно принять конкретные меры для эффективного сдерживания цен на базовые продукты. Он добавил, что сбой в контроле за ростом цен на продукты в стране допустили ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры.

9 декабря на совещании президент России Владимир Путин отметил, что в стране выросли цены на базовые продукты питания, в том числе на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не связано с пандемией коронавируса, и назвал происходящее попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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