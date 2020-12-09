Путин заявил, что нехватка у россиян денег на продукты недопустима

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой у россиян не будет хватать денег на продукты, является недопустимой, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что во времена СССР людям не хватало продуктов из-за дефицита.

«А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — отметил президент.

Он подчеркнул, что этот вопрос требует повышенного внимания властей.

Ранее сообщалось о росте цен на повседневные товары в России на 14%.