На бирже в США впервые начали торговать водой

На американской фондовой бирже на Уолл-стрит (Нью-Йорк) впервые начали торговать водой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что о планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре текущего года. Тогда Западное побережье США в экономическом плане значительно пострадало от лесных пожаров и жары. Эти контракты, в свою очередь, направлены на защиту крупных потребителей воды, в том числе фермеров.

По данным Bloomberg, фьючерсы привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который начал действовать в 2018 году. Он определяет средневзвешенную цену на воду.

Управляющий директор и аналитик RBC Capital Markets Дин Дрей считает, что изменение климата, засуха и рост численности населения могут сделать проблему нехватки воды и ее ценообразование горячей темой на дальнейшие годы.

Глава отдела индексации акций и альтернативных инвестиционных продуктов CME Тим МакКорт напомнил, что в настоящее время два миллиарда человек живут в государствах, где существует проблема с водой, а за четыре года почти две трети мира могут столкнуться с нехваткой этого ресурса.

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