АФК «Система» увеличивает долю в фармкомпании «Синтез»

«Ростех» намерен продать свою долю в фармпроизводителе «Синтез» АФК «Система», сообщает «Интерфакс».

«Основная часть акций компании находится у АФК «Система», и им мы продадим оставшийся пакет 32%», - рассказал глава «Ростеху» Сергей Чемезов.

Прокомментировали грядущую сделку и в АФК «Система».

«Увеличение доли в уставном капитале ОАО «Синтез» может быть интересно АФК «Система», которая сейчас активно наращивает свое присутствие в фармацевтическом секторе и строит одного из лидеров фармотрасли России - «Биннофарм Групп», — заявил официального представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

«Биннофарм Групп» – российский фармацевтический холдинг полного цикла, созданный в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь).

Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей – более 450 наименований.

Помимо производства препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, на производственных площадках холдинга выпускается вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «Гидроксихлорохин» и тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции.