Тиньков обратился к россиянам с «жизненным советом»

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал подписчикам в своем Instagram о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга.

Он уточнил, что после операции прошло уже более 150 дней. По его словам, врачи постоянно двигают сроки полного восстановления, однако Тиньков ожидает этого к середине 2021 года.

Кроме того, бизнесмен отметил, что его спортивная подготовка положительно сказалась на течение болезни и борьбе с ней. Он призвал подписчиков заниматься спортом и обратился с «жизненным советом».

«Наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял», — написал Тиньков.

В комментариях бизнесмену пожелали скорейшего выздоровления и сил.

Ранее Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия.

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