Бизнес опасается электронных трудовых книжек

В России большинство малых и средних компаний высказались против введения электронных трудовых книжек из-за страха столкнуться с дополнительной отчетностью, говорится в исследовании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сервис для малого и среднего бизнеса «БухСофт».

Исследователи опросили 3 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. 2,1 тыс. компаний заявили об опасениях столкнуться с новыми формами и дополнительными отчетностями.

Около 18% респондентов (540 компаний) назвали свое отношение к электронным трудовым книжкам нейтральным, поскольку не видят особой разницы между новой и старой версиями. 11,8% (350 компаний) рады новому формату, так как это поможет избавиться от бухгалтерии.

Сотрудники 2,5 тыс. компаний (84,3%) отказались переходить на электронные трудовые книжки, предпочтя бумажные версии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работники смогут включать в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года.

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