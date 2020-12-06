Захарова ответила на призыв США к ЕС по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв США к Евросоюза и Германии наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», заявила, что Вашингтону следует «играть по правилам». Об этом она написала в своем Facebook.

Ранее исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл заявила немецкой газете Handelsblatt, что строительство «Северного потока — 2» преследует цель «обойти Украину и расколоть Европу» и призвала наложить мораторий на строительство газопровода.

Захарова в связи с этим вспомнила статью, опубликованную 5 марта 2014 года в газете The Washington Times. Она назвала фантастикой то, что в этой публикации был противоположный заголовок: «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад».

«В статье говорится: «В памятной записке для Белого дома в июле 1981 года советники в администрации Рональда Рейгана призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу, предупреждая, что это ослабит позиции Запада». «Наша стратегия направлена на ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад», — заявили помощники Пентагона в Белом доме». Вот такая дихотомия», — указала Захарова.

Она отметила, что российская газовая труба, «куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована», вызывает у Вашингтона десятилетиями одну реакцию — «политической агрессии и незаконного противодействия».

«Хочется сказать Вашингтону: «Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам». Знаете, кто сказал? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа (цитата по той же The Washington Times, 6 января 2006 года)», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что «время вернуло США их же призыв».

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку российского газопровода «Северный поток — 2» в декабре.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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