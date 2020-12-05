На Украине подсчитали потери от запуска «Северного потока — 2»

Завершение строительства и запуск российского газопровода «Северный поток – 2» приведет к потере необходимости в транзите газа через территорию Украины, считают эксперты. Их слова приводит издание «Страна.ua».

Так, проект может быть завершен уже во втором квартале 2021 года, прокачку газа по «Северному потоку – 2» начнут уже в следующем году, заявил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Новый газопровод обеспечит газом страны, которые раньше не покрывались «Северным потоком» и «Турецким потоком», из-за чего транзит через Украину станет «лишним», указано в материале.

По словам Корольчука, Украина может терять по несколько миллиардов долларов в год из-за снижения транзита, при этом объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской газотранспортной системы.

На фоне этого власти могут возложить часть затрат на содержание трубы на украинских потребителей, что приведет к увеличению счетов за газ, предупреждает эксперт.

Экономист Алексей Кущ отмечает, что даже пятилетний контракт Украины с «Газпромом», предусматривающий прокачку на уровне не ниже 40 млрд кубометров в год, не позволит Киеву заработать на транзите газа. По его словам, при такой прокачке украинская ГТС будет работать на самоокупаемость, а после окончания срока действия контракта объемы транзита еще сильнее сократятся.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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