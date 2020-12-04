МЭР спрогнозировало, что инфляция в РФ по итогам года составит 4,6-4,8% 

Минэкономразвития России спрогнозировало, что в целом в 2020 году инфляция составит 4,6-4,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор «Картина инфляции за ноябрь 2020 года».

Согласно оценке ведомства, цены в стране в декабре увеличатся на 0,6-0,7% в месячном выражении.

По словам замминистра экономического развития Полины Крючковой, сдерживающее влияние на инфляцию в текущем месяце будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке.

«Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции», — отметила Крючкова.

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