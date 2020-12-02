Путин предложил Куликову возглавить «Роснано»
Президент РФ Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано», сообщает «Интерфакс».
«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития «Роснано», — сказал Путин в ходе общения с Куликовым в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что это одно из ключевых направлений развития не только для РФ России, «но и для всей мировой экономики».
Ранее СМИ сообщило, что нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть пост. Сам Чубайс ранее также прокомментировал слухи об уходе и предложении «заняться Арктикой».
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