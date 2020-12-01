Bild сообщил, что в ФРГ могут создать фонд для защиты «Северного потока — 2»

В Германии могут создать специальный фонд для защиты газопровода «Северный поток — 2» от санкций США. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.

Такой фонд (по защите климата) планирует создать Мануэла Швезиг — премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Как отмечает издание, фонд будет классифицировать газопровод «Северный поток — 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании.

Кроме того, фонд планирует создать специализированное коммерческое предприятие, которое будет работать только в целях завершения строительства российского газопровода.

С помощью этого предприятия немецкие компании, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной.

Таким образом, ни одна из них не будет напрямую взаимодействовать с «Северным потоком — 2», что поможет избежать давления со стороны Вашингтона.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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