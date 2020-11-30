Российский ГОСТ на сыры для пиццы может привести к подорожанию блюда

В России разработали первый ГОСТ Р 59212-2020 «Сыры для пиццы термизированные. Технические условия» на сыры для пиццы. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Там уточнили, что стандарт был разработан Институтом маслоделия и сыроделия в городе Углич. По его условиям, сыр должен быть животного происхождения. Кроме того, в ГОСТе был описан ряд требований, например сыр должен хорошо плавиться, не гореть при запекании и не стекать с краев.

При этом шеф-повар Анатолий Крюков в интервью изданию «Слово и дело» предположил, что такое нововведение может негативно сказаться на цене блюда в пиццериях.

По его словам, на это может повлиять стоимость самих животных сыров, которая, в свою очередь, зависит от технологии производства и оборудования.

«Производители всегда найдет уловку, чтобы поднять цены. Но если госконтроль будет жестко следить за этим, то, возможно, за ту же самую цену мы будем есть более качественный и натуральный продукт, как было в советское время», — заключил Крюков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России разработали ГОСТ для жевательного табака

— Качество сервелата улучшилось в России

— Роскачество нашло в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез