Песков: речи о помощи малому и среднему бизнесу на фоне пандемии пока не идет
Речи о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу России на фоне пандемии коронавируса пока не идет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Мониторинг состояния бизнеса института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова показал, что бизнес в России в условиях восстановления от последствий распространения COVID-19 нуждается в очередном пакете мер поддержки.
По словам представителя Кремля, правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и получает информацию о возникающих проблемах.
Набор мер поддержки уже был сформулирован и реализован, напомнил Песков.
«Сейчас не идет речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», — заключил пресс-секретарь главы государства.
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