Москва и Минск обсудили вопросы поставки нефти и газа

Вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с белорусским коллегой Юрием Назаровым по вопросам поставки нефти и газа. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение прошло в формате видеоконференции.

В ходе разговора стороны обсудили приоритеты двустороннего энергетического сотрудничества стран.

Новак отметил, что Россия и Белоруссия нацелены на долгосрочное сотрудничество в ТЭК и по вопросу сохранения стабильности в поставках углеводорода в 2021 году.

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