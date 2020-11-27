Москва и Минск обсудили вопросы поставки нефти и газа
Ника Пикекатлет
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Вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с белорусским коллегой Юрием Назаровым по вопросам поставки нефти и газа. Об этом сообщает ТАСС.
Обсуждение прошло в формате видеоконференции.
В ходе разговора стороны обсудили приоритеты двустороннего энергетического сотрудничества стран.
Новак отметил, что Россия и Белоруссия нацелены на долгосрочное сотрудничество в ТЭК и по вопросу сохранения стабильности в поставках углеводорода в 2021 году.
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