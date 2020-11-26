Госдума утвердила бюджет России на 2021-2023 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трехлетний бюджет отвечает задачам поддержки граждан, а также направлен на решение задач по стимулированию экономического роста, заявил ранее министр финансов России Антон Силуанов.

Закон предусматривает рост доходов российского бюджета с 18,765 трлн руб. в 2021 году до 20,637 трлн руб. в 2022 году и 22,263 трлн руб. в 2023 году, расходов — с 21,52 трлн руб. до 21,884 трлн руб. и 23,671 трлн руб. соответственно. Таким образом, образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложено в проект бюджета 91 млрд руб. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 трлн руб., 2022 года — 12,638 трлн руб., 2023 года — 13,474 трлн руб.

Основные характеристики бюджета были определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 трлн руб. в 2021 году, 124,223 трлн руб. в 2022 году и 132,822 трлн руб. в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022-2023 годах.

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