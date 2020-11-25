Украина продлила на год пошлины на российские товары
Бернст Ю.
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Правительство Украины продлило действие специальных ограничений в отношении российских товаров, передает ТАСС.
Речь идет о льготных ставках на ввозные пошлины, установленные таможенным тарифом Украины, поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО, относительно импорта российских товаров.
Действие пошлины продлили до 31 декабря 2021 года.
Такое решение было принято на заседании кабинета министров страны 25 ноября.
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