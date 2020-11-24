Сенатор предложил разрешить россиянам самим платить НДФЛ

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов выступил с предложением разрешить россиянам платить налог на доход физлиц самостоятельно со своей зарплаты. Об этом сообщает телеканал «Вместе РФ».

Он отметил, что такое решение является радикальным.

По его мнению, такое решение позволит «отбить» у работодателя желание выплачивать зарплату в конверте, поскольку ответственность за выплату налога ложится на самого работника.

На опасения Минфина и ФНС о том, что такая система может вызвать риск резкого провала по уплате налогов, Артамонов ответил, что данные правила функционируют практически во всех государствах.

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