Источник назвал возможного кандидата на пост главы «Роснано»

Сменить Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» может первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Куликову предложена эта должность, но приказа о назначении пока нет.

Источник добавил, что на данный момент Куликов находится в отпуске, а после него может выйти на новое место работы.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил об объединении ряда институтов развития в пять крупных центров. В рамках реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.

До этого СМИ сообщали, что Чубайс может быть назначен «начальником Арктики», однако он опроверг такую информацию.