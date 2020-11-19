Поступления подоходного налога в бюджет России увеличились на 4%

Поступления подоходного налога в бюджет России за 10 месяцев увеличились на 4%. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По его словам, максимальные усилия по сохранению занятости бизнесу отразились и на поступлении зарплатных налогов, о подоходном налоге и страховых взносах

«Подоходный налог подрос на 4%. Мы так видим, что эта динамика сохранится и до конца года, я имею в виду по сравнению с прошлым годом», — уточнил Егоров.

Он отметил, что, несмотря на сокращение страховых взносов для малого бизнеса, результаты положительные.

«Там, где по решение президента было снижение для малого бизнеса в два раза ставок, с 30% до 15%, а это 74% компаний страны, там все равно мы остались в позитивном поле», — добавил Егоров.

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