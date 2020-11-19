Маск обошел Цукерберга в списке богатейших людей мира

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обошел создателя Facebook Марка Цукерберга в списке богатейших людей мира, оказавшись на третьей строчке. На это указывают данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам торгов 18 ноября состояние Маска выросло на $10,2 млрд — до $120 млрд. Цукерберг, в свою очередь, потерял за день чуть более $1 млрд, его состояние достигло $103 млрд.

Соответствующие изменения связаны с новостями о компании Tesla. В декабре она будет добавлена в индекс широкого рынка S&P 500. 17 ноября акции компании выросли на 8,2%, 18 ноября — на 10,2%.

На первом месте рейтинга BBI оказался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $183 млрд. На втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом $128 млрд.

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