США снимают запрет на полеты Boeing 737 MAX после двух катастроф

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США после почти двух лет тщательной проверки из-за авиакатастроф разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX, сообщает Reuters.

Глава ФАУ Стивен Диксон выразил «100-процентную уверенность» в безопасности Boeing 737 MAX. Однако он считает, что Boeing еще есть над чем поработать для дальнейшего совершенствования системы безопасности лайнера.

«Мы сделали все возможное для обеспечения гарантии того, (чтобы аварий с этим самолетом больше не было. — «Газета.Ru»), устранили причины, вызвавшие эти инциденты», — приводит агентство слова Диксона, подписавшего распоряжение о возобновлении полетов Boeing 737 MAX.

Эксплуатация Boeing 737 MAX приостановилась в ряде стран после нескольких катастроф. Первая случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Вторая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек.

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