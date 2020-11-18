США готовы помочь Украине в вопросе получения вакцины от коронавируса

Вашингтон выразил готовность помочь Киеву в подписании контракта на поставки вакцины от коронавируса нового типа. Об этом в своем Facebook сообщает Минздрав Украины.

В ведомстве сообщили, что главы Минздравов Украины и США Максим Степанов и Алекс Азар обсудили данный вопрос 17 ноября во время телефонного разговора.

Азар отметил, что получение вакцины Киевом является приоритетом для американского правительства.

«Господин Алекс Азар пообещал содействовать усилению коммуникации Минздрава Украины с такими компаниями-производителями вакцин, как Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax, для ускорения подписания контракта на получение вакцины», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский попросил Меркель помочь Украине получить вакцину от коронавируса

— Власти Украины ввели «карантин выходного дня» из-за коронавируса

— На Украине ученый призвал Зеленского закупить российскую вакцину «Спутник V»