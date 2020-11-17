США предоставят $5 млн на помощь пострадавшим в ходе конфликта в НКР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США приняли решение о выделении средств на помощь пострадавшему в ходе конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе населению. Об этом сообщается на сайте посольства США в Грузии.

Соответствующее заявление Помпео сделал в ходе двухдневного визита в Тбилиси.

Глава госдепа добавил, что денежные средства будут предоставлены Международному комитету Красного Креста.

По его словам, всего будет выделено $5 млн.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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