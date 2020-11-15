Эксперты выяснили, когда банки РФ могут поднять ставки по вкладам

Доходность по вкладам в течение 2020 года двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%. Эксперты считают, что подрасти ставки могут не ранее второго квартала 2021 года, передает РИА «Новости».

В последний раз Центробанк снижал ключевую ставку летом. К этому его подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику в условиях пандемии. Сейчас ставка составляет 4,25% годовых.

ЦБ может пойти на повышение ключевой ставки, если российская экономика «воспрянет от коронавирусного шока» и покупательная способность населения начнет расти, что ускорит и инфляцию, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он добавил, что ЦБ может ужесточить политику в случае новых серьезных санкций против РФ.

«Однако вряд ли стоит ожидать такого развития событий уже в ближайшие месяцы. Скорее речь идет о втором квартале 2021 года и далее», — уточнил Проклов.

С его прогнозами согласился аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

По оценкам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, при отсутствии внешних шоков для стимулирования экономики, страдающей от последствий пандемии, ЦБ примет решение о снижении ставки до 4% в конце 2020 — начале 2021 года.

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