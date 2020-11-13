В Кремле ответили на письмо ФНПР по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство займется проработкой вопроса по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением он выступил, комментируя письмо Федерации независимых профсоюзов России к президенту Владимиру Путину с просьбой по возобновлению процесса принятия решения в вопросе индексации пенсионных выплат.

«Вопрос все-таки находится в ведении правительства и, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться», — ответил Песков.

Он также добавил, что на данный момент не может огласить конкретные позиции по данному вопросу.

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