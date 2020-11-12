Правительство выделило еще 62 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит 62 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщает ТАСС.

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата, сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей», — сказал он.

Глава кабмина добавил, что общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет поручил ввести президент России Владимир Путин. Семьи с низкими доходами начали получать пособия с 1 июня 2020 года.

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