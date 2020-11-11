Торгпредства России в Литве и на Украине закрыты
Елизавета Мележенкова
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии Россией торговых представительств в Литве и на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом, торгпредства России остались в 58 государствах.
Как отмечается, с инициативой о ликвидации двух представительств в сентябре выступил Минпромторг. По мнению министров, в Литве его дальнейшая работа не имела перспектив из-за падения товарооборота.
Правительство Украины, в свою очередь, расторгло соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией минувшим летом.
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