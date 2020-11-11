Госдума приняла закон о повышении НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей

Государственная дума приняла в третьем, последнем, чтении закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

Документ был инициирован правительством России. Новый порядок взимания НДФЛ распространят, в частности, на зарплаты, дивиденды от акций и доходы от ценных бумаг.

Ожидается, что увеличение налоговой ставки до 15% в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 млрд руб., в 2022 году — 64 млрд руб. и в 2023 году — 68,5 млрд руб.

Средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина.

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