Кабмин установил новые выплаты классным руководителям всех российских школ

Правительство по поручению президента России Владимира Путина расширило поддержку учителей, теперь выплаты за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что вознаграждение в 5 тысяч рублей теперь смогут получать и педагоги из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Уточняется, что за учителями сохраняются все ранее установленные надбавки.

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